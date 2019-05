Hurdfytsklassiker Súdeast-Fryslân rêden troch nije sponsor

Fanwege de hieltiten strangere regels oan bygelyks de feilichheid rinne de kosten heech op. De lêste jierren wie it al dreech om de begrutting slutend te krijen. Dit jier slagge dat net. Der wie in tekoart fan fjouwertûzen euro. In makelerskantoar hat no witte litten dat dy dat bedrach foar syn rekken nimt. It giet om Woonaccent Makelaars Friesland mei fiif fêstigingen yn Fryslân. Dêrop hat Olympia besletten de Ronde fan Súdeast-Fryslân ein dizze moanne dochs trochgean te litten.