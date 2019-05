Frijwilligers knappe natuergebiet Rottige Meente op: "Mar we kinne noch wol wat brûke"

"Lanlik ha we hiel folle frijwilligers", fertelt Rozema. "We seagen dat der wol ferlet fan wie. En der is genôch leuk wurk. Dus ha we it grutskalich opset om in groep te krijen yn de Rottige Meente en yn De Deelen. It rint hartstikke moai." Mar der kin dus noch wol wat by, seit er. "Want dan hast in moaie grutte groep. Dan dochst ek mear op in dei."

Net dat de groep no stilsit: "Ast moarns begjinst en dan middeis sjochst, dan tinkst: wow, ha we dat allegear dien? Dat is super. Takom wike sille we brechjes en geboukes skilderje, skulpepaden opknappe. Mei ús allen kinne we hiel wat. Hjoed sille we jonge beamkes lûke."