Keunstner Auke de Vries winner fan de Gerrit Benner priis

It wurk fan De Vries foar de iepenbiere romte is te finen yn wrâldstêden as Barcelona, Berlyn en Parys. Dêrneist sjocht de sjuery in gelikenis mei Gerrit Benner, nammejouwer fan de priis. De Vries is lykas Benner autodidakt; hy hat him op eigen krêft ûntwikkele ta postmodern keunstner.

Tentoanstelling

Njonken de jildpriis fan fiiftûzen euro kriget De Vries ek in tentoanstelling yn it Fries Museum. Dy wurdt op 13 septimber dit jier iepene, wannear't ek de útrikking fan de priis plak fynt.