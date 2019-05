Aldste Fryske hurdfytsklassiker hâldt op: "Sa komt it net goed"

Want de Ronde fan Súdeast-Fryslân is net de iennige hurdfytswedstriid dy't it dreech hat, neffens Holtrop. "Ik bin bang dat dit ek driget foar oare rondes. Ik hear yn myn omjouwing dat se begryp ha foar ús beslút en dat sy tsjin deselde problemen oan rinne."

"De deastek foar it hurdfytsen"

By de hurdfytsploegen is der ek begryp foar it beslút fan de organisaasjes. "It binne amateurs dy't har it hiele jier tariede om dizze ronde te riden. Se fine it allegear hiel spitich, mar ha wol begryp. Dat is fijn om te hearren. It ferdwinen fan dizze wedstriden soe de deastek foar it hurdfytsen wêze." Dêrom is it ek in warskôging foar de hurdfytsuny KNWU: "Want sa komt it net goed."