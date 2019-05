Sjonger Marcel Smit: "Omstekeard moat yn it Frysk wurdboek"

Yn de omkriten dêr't Smit opgroeid is, yn 'e Wâlden, waard 'omstekeard' hiel faak brûkt. Hy skriuwt by de petysje: "Nee, ik haw it wurd net sels betocht. It wie der al, myn heit brûkte it al doe't ik lyts wie. "Dyn trui sit omstekeard" en myn heit learde it wer fan syn heit".

Faak genôch brûke

Yn it radioprogramma Muzyk yn Bedriuw by Omrop Fryslân socht presintator Arjen Overmaat foar Smit út hoe'tst in wurd yn it wurdboek krigest. "As it wurd faak genôch yn de taal brûkt wurdt, as it in wurd is fan alle Friezen mei-inoar", fertelt Hendrik Sijens fan de Fryske Akademy him.