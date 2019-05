Werprintige fan Fryske edysje Nijntje-fielboek

Presys tsien jier nei't de earste Fryske edysje fan 'Nijntje op de boerderij', oftewol 'Nijntje op 'e buorkerij', ferskynde, komt der in werprintinge fan it kartonnen 'fielboek' op grut formaat. Yn it boek is te sjen watfoar bisten der binne op de buorkerij. Bern kinne oan de stofkes fiele en riede wat derachter ferstoppe sit.