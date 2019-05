Omwenners ha beswieren tsjin grut sinnepark by Kollum

De plannen foar de oanlis fan it park troch de firma GroenLeven datearje al út 2017. It gemeentebestjoer fan Kollumerlân wie doe noch in selsstannige gemeente. No falt Kollum ûnder Noardeast-Fryslân.

It sinnepark wurdt neffens omwenners te grut en se fine dat it net yn de omjouwing past. Oant no ta wol wethâlder Berends gjin kontakt mei de tsjinstanners, ek komt der gjin ynhâldlik antwurd op fragen. Yn de brief oan de ried skriuwe de beswiermakkers: "We krijgen het gevoel op een andere planeet te leven, het is om moedeloos van te worden."

Meiprate

Neffens Doeke Dam, ien fan de omwenners, wurdt der al hiel lang besocht kontakt te krijen mei de gemeente. Se wolle op de hichte hâlden wurde en meiprate oer hoe't sa'n sinnepark der útsjen moat. "De gemeente hat oait oanjûn dat se oerlis belangryk fine by dit plan", seit er.

"Mar se litte no de bal kompleet by GroenLeven lizze. En GroenLeven is fansels in partij mei in kommersjeel belang. Mar objektyf wurdt net sjoen nei wat dit eksakt foar ús ynhâldt. De gemeente ferskaft gjin dúdlikheid oer de proseduere en de wize wêrop't it park hjir komt."

It soe tsjin it bedriuweterrein fan Kollum oan komme moatte en dan soe der ek gjin romte mear wêze foar útwreiding fan bedriuwen.