F-35 komt dit jier santich kear yn aksje op fleanbasis Ljouwert

By de gearkomste waard ek stilstien by de klachten fan it ôfrûne heal jier. De hoop is dat mei de komst fan it lûdsmjitnet klagers mear dúdlikens krije. De klachten kinne dan ek makliker digitiaal yntsjinne wurde.

Tefreden oer lûdsmjitnet

It lûdsmjitnet sels wurket goed. Der is dúdlik te sjen hoefolle leven oft in tastel makket. Der komme ek wolris nuvere klachten binnen, sa seit âld-fleanbasiskommandant Anton den Drijver. Hy is belutsen by de oanlis fan it netwurk. Sa kaam der op ien mikrofoan in opfallende útslach binnen. Bliken die dat der in plastic pûde tsjinoan hingjen bleaun wie.

As it net slagget fuort in oarsaak te finen fan in klacht of in opfallende útslach, dan is it neffens Den Drijver mooglik om de bannen op te freegjen. Dan kinne je letter neilústerje wat krekt de oarsaak fan de klacht is.