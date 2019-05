Sportoersjoch: Autokoereur Beitske Visser, keatsen, Friese Boys en SC Cambuur

Beitske Visser fan Twellingea is ien fan de favoriten by de W Series, de nije raceklasse foar froulju. Dit wykein wie de primeur yn it Dútske Hockenheim. Hoe hat Beitske it dien? Fan it wykein wie der ek keatsen: de earste frije formaasjepartij fan it seizoen. En fansels fuotbal mei Friese Boys út Kollumersweach en mei SC Cambuur.