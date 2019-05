Wethâlder Mark de Man: Ryk moat tekoart jeugdsoarch fuortwurkje

It miljoenetekoart by de Fryske gemeenten op it terrein fan de jeugdsoarch sil foaral troch it Ryk fuortwurke wurde moatte. Dat fynt wethâlder Mark de Man fan Súdwest-Fryslân. Hy wiisde der yn It Polytburo op dat it Ryk de jeugdsoarch oerhevele hat nei de gemeenten, sûnder dêr it jild by te leverjen. Sa waard seis miljard euro besunige.