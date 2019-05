Wat is it nije Fryske wurd foar pimel?

De feriening hat likernôch 150 leden en elkenien koe op ferskate opsjes stimme:

Pyst

Bûkeman

Wisp

IIk

Grutte Pier

En de winner is... Grutte Pier! Neffens lid Daan van Soeren wie dizze útkomst wol te ferwachtsjen. "Ja, it siet der oan te kommen." Neffens de studinten fertsjinnet it manlik geslachtsdiel dus net ien, mar twa wurden. Grutte Pier krige 57 stimmen.

Dochs wie it in close call, seit Van Soeren. "Twa farianten sieten hiel ticht by elkoar en dat wienen 'Grutte Pier' en 'bûkeman', dat lytse man betsjut. It koe beide kanten noch op." Grutte Pier krige úteinlik 40 persint fan de stimmen en bûkeman 37 persint.