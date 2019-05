Spannende nacht foar blauwebei-kwekerij Sparkberry yn Burgum

"Ien, oardel graad froast kin miskien noch krekt, mar kâlder moat it net wurde." Syn beistrûken binne krekt wat fierder as oars fanwege it moaie waar om de peaskedagen hinne. As it de kommende nacht echt fjouwer oant fiif graden friest, dan kin it Sparkberry wol de heale jieromset kostje. "We binne it hele jier yn it spier foar in moaie risping yn 'e maaitiid, en dan is soks it lêste dat je wolle", seit ûndernimmer Vonk.