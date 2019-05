Neikompetysjeduel SC Cambuur is 'Wedstriid fan de Wike'

Almere City einige as sânde yn de earste difyzje en Cambuur as tsiende. Dochs meie de fans hoopje op promoasje. "'SC Cambuur promoveert, is het niet nu dan volgend jaar', sjonge de supporters fan de Ljouwerters geregeld. It soe dit seizoen ek kinne", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber. "Yn tsjinstelling ta de foarige jierren is Cambuur no absolút gjin favoryt. Se kinne sûnder druk de play-offs yn."

Freed is de earste wedstriid tusken SC Cambuur en Almere City. Tiisdei is de return yn Almere. As de ploech fan trainer René Hake de folgjende ronde hellet, wachtet in earedifyzjonist.