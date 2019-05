Brân dêr't akku's by belutsen binne, is dreech te bestriden

Abele de Jong fan Hoora yn Heech - in wettersportbedriuw dat elektryske boaten ferhiert en bout - leit út dat de technyk achter elektryske boaten en elektryske auto's hiel oars is: "Yn in Tesla bygelyks sitte litiumakku's. Wy brûke traksy-sellen, dat binne akku's dy't al langer brûkt wurde yn bygelyks de heftruckyndustry."

De Jong tinkt fierder dat ûngelokken sa as ôfrûne sneon yn Snits ek komme trochdat it allegear noch frij nij is. "De hiele elektryske farderij stiet noch yn de berneskuon. Dan krije jo hast automatysk ek dit soarte fan problemen".