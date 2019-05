Mous slacht groepstraining Cambuur foarearst noch oer

It goeie nijs is dat ûndersyk útwiisd hat dat der gjin skuorke yn de boppeskonk fan Mous sit. Oars hie it foar him de ein fan it seizoen betsjutten. De Haarlemmer hat goeie hoop dat hy freed gewoan ûnder de latte stean kin, mar dat sil de kommende dagen dúdlik wurde.

Mooglik dat Mous tongersdei wer foarsichtich meidwaan kin oan de groepstraining.