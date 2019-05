Sjongeres Esther de Jong: "De rauwheid van Friesland vind je nergens"

Foarút helpe

"Laatst was ik in Amsterdam, en toen besefte ik hoe anders de mensen zijn", fertelt Esther. "Mensen zijn veel uitbundiger. Verder is mijn blik heel anders, je zou het een nuchtere Friese blik kunnen noemen." Se fielt har dêrom goed thús yn Fryslân. Boppedat fernimt se dat men yn Fryslân de makkers hieltyd better helpe wol. "Organisaties zoals de Popfabriek, Friesland Pop en Welcome to The Village proberen een bed en een springplank voor Friese makers te creëren."