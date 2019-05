Skiekundetopper Alwin Jansen docht foar twadde kear mei oan lanlike Olympiade

Alwin Jansen út Sint-Jânsgea is in echt skiekundetalint. De VWO-learling fan it Bornego College op It Hearrenfean mei dit jier foar de twadde kear op rige meidwaan oan de einronde fan de Nasjonale Skiekunde Olympiade. Hy heart hjirmei by de 20 bêste skiekundelearlingen fan Nederlân.