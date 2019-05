Goed 75.000 besikers foar Befrijingsfestival Ljouwert

By de fjouwer yngongen fan it festival waard ekstra kontrolearre op 'lachgas', mar dat is net oantroffen. By de bars waarden drankjes skonken yn saneamde 'hardcups', bekers dy't hieltyd opnij brûkt waarden. As minsken fuort giene, koene se de beker wer ynleverje. It Befrijingsfestival wol in sirkulêr festival wêze. "Hoewel het even wennen was met halen en inleveren van de bekers, waren de bezoekers positief over deze ontwikkeling. Dankzij veel verschillende samenwerkingspartners konden we ook dit jaar veel aan circulariteit doen, volgend jaar gaan we dat nog verder uitbreiden", sa sei foarsitter Jorrit Volkers fan de organisaasje.