Flearmûsportaal by De Jouwer helpt flearmûzen mei oerstekken

Omjouwingsmanager Dirk Jan Lepstra leit út wat it doel fan it bouwurk krekt is. "Flearmûzen brûke it portaal as oerstekplak foar harren fleanrûte. Dêrby brûke se benammen lânskiplike eleminten, lykas beammen en houtwâlen. By brede diken is dizze fleanrûte fersteurd. Fandêr dat it portaal tsjinnet as hâldfêst. As jo in dyk oanlizze yn in gebiet dêr't ek bisten libben, dan moatte jo dêr rekken mei hâlde troch maatregelen te treffen. Dêr is dit in foarbyld fan."