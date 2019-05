Josja Haagsma wint Young Butchers Competition

De International Young Butchers Competition yn Frankfurt is in grut sukses wurden foar de 24-jierrige slachter Josja Haagsma fan Nijegea. Se wûn sawol yndividueel as yn teamferbân. Haagsma wûn yn it persoanlik klassemint mar leafst seis bekers. Tegearre mei de Westlandse Tessa Moerland wûn se ek yn teamferbân.