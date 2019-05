De rêdingsboaten fan de KNRM op De Lemmer en Urk binne sneintejûn yn aksje kaam foar de triuwboat Sepia. Dy makke wetter by de Rotterdamse Hoek op de Iselmar. Om foar te kommen dat it skip, mei dêrfoar in betonnen bak, sinke koe, is it skip tsjin in daamwand drukt.