'King of Vlieland' âld-loftmachtfeteraan Jan Linzel (103) ferstoarn

Linzel wie de lêste noch libjende jachtfleaner dy't yn maaie 1940 meistriden hat tsjin de Dútske loftmacht, de Luftwaffe. Hy wurke sûnt begjin jierren '50 as fjoerleidingsoffisier op de Flyhors. Dat die er oant syn earfol ûntslach yn 1973. Hy wie ferneamd as King of Vlieland. Flylanner Jan Houter hat yn 2012 in boek oer him skreaun: Oorlogsvlieger Jan Linzel.