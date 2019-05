Elmar Kuiper nei poëzijfestival yn Brussel op Europeeske Taledei

Transpoesie is in jierliks dichtersfestival organisearre troch EUNIC Brussel, it netwurk fan 'European Union National Institutes for Culture, and its partners'.

It festival belibbet dit jier syn njoggende edysje. It fiert it ferskaat fan talen troch gedichten yn safolle mooglik talen oan it publyk yn Brussel hearre te litten.