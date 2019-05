Benefytkonsert foar troch brân dupearre famylje Sint-Jabik smyt 6500 euro op

It konsert wie in middel om jild foar de famylje by inoar te krijen. Dat it 6500 euro opsmite soe, hie de famylje net tocht. Se binne posityf ferrast en hiel tankber. Der moat noch in soart barre foar't se wer yn it hûs kinne en dêr is jild foar nedich.

By it konsert treden de bands Rent a Band, the Bankrupt Boys, Rick Onijdes de Vries en Rapapa op. Soan Wouter spile sels ek in nûmerke mei.