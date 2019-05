Waar falt ta, Befrijingsfestival Ljouwert net sa min besocht as ferwachte

"Min waar is it slimste dat ús oerkomme kin. Wy hawwe dat yn 2015 hân. Doe soe der tonger komme en stiene wy foar it beslút: wol of net ûntromje? Dat wie hiel spannend, mar gelokkich hoegde it net, want de bui gie om de stêd hinne."

Foar Volkers wie de iepening mei boargemaster Crone it hichtepunt fan de dei. "It wie foar him de lêste kear. Wy hawwe in soad oan him te tankjen. Troch him hawwe wy de romte krigen as festival en binne wy no in festival wurden foar alle leeftiden."