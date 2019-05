Partoer Gert-Anne van der Bos wint earste frijeformaasjepartij keatsen fan dit seizoen

De earste frijeformaasjepartij fan dit seizoen op it Sjûkelân yn Frjentsjer is snein wûn troch it partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Yn de finale mei alles oan de hang mei 5-5 en 6-0 fersloegen sy it trio Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra.