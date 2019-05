Frans Timmermans earegast op Ljouwerter Befrijingslunsj

It grutste part fan de 370 oanwêzigen hat de Twadde Wrâldoarloch noch meimakke as bern, as jongfeint of as jonge frou. Sy krigen in lunsj en in programma mei muzyk út de jierren '40 oanbean. De byienkomst waard iepene troch frijwilliger en gemeenteriedslid Lutz Jacobi, troch boargemaster Ferd Crone en troch earegast Frans Timmermans.

Tour de Frans

De fize-foarsitter fan de Europeeske Kommisje is as 'Spitzenkandidat' fan de sosjaaldemokraten dwaande mei in 'Tour de Frans' troch hiel Europa. Hjir besocht er út de partijpolitike sfear te bliuwen. "Bevrijdingsdag is enorm belangrijk voor mij. Het is in de kern waar Europa over gaat: vrijheid en democratie, maar ook open staan voor mensen die anders denken."

Fryslân as foarbyld

Yn Europa neamt Timmermans Fryslân wolris as foarbyld, seit er: "Patriottistisch en eigenzinnig, zonder jullie af te zetten tegen anderen, dat vind ik mooi."