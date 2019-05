Boek Droppingsveld Wardrobe moat oarlochferhalen libjend hâlde

Bouma wie in jonkje fan fiif jier doe't de Dútsers de pleats fan syn heit en mem oerfoelen. Hy sjocht noch foar him hoe't er as pjut op it bankje siet, doe't de hûn lûd begûn te blaffen en in SS'er it pistoal op de Sint Bernhardhûn rjochte. Lytse Hessel sprong foar de hûn en sei: "Dat mei net." Dêrop liet de Dútser de hûn gewurde.

De mem fan Hessel stie deadsangsten út. Bouma wit ek noch dat se tsjin him sei doe't de Dutsers deroan kamen, "Heit is der net"! Dy wie op 'e flecht. Letter waard er wol pakt, lykas ek pake. It gelok fan beide manlju wie dat de Kanadezen frij gau as befrijers kamen. Heit is yn Grinslân rêden en pake is ûntset út de finzenis fan Snits. Twa sweagers waarden fusilearre. In trauma yn de famylje bleaun it.