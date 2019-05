Jonkman fan LF2018 lilk op Ljouwerter polityk

Riedslid foar de PvdA Mirka Antolovic wie ek te gast yn Buro de Vries. Sy fynt it ek spitich dat de gearkomste net trochgie mar hat net de yndruk dat de ried fan Ljouwert net ynteressearre is yn kultuer.

Neffens har wiene der wol mear riedsleden dy't komme woene, mar ha dy harren net oanmelden. Se seit dat oare gearkomsten oer kultuer yn Ljouwert wol drok besocht binne troch politisy út de stêd. Ein maaie is der in twadde kâns. Dan is der wer in gearkomste pland.