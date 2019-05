Jacques Monasch fynt horloazje fan yn Auschwitz ombrocht famyljelid

It docht Monasch in soad dat der in famyljestik út dy tiid werom is. Eliazer wie in broer fan syn oerpake, dy't de oarloch wol oerlibbe hat en dy't hy sels noch kent hat. Fan de njoggen bern út it gesin fan syn oerpake, binne der seis omkommen yn ferskate konsintraasjekampen.

Monasch pleatste in foto fan it horloazje op sosjale media. Der wiene in soad reaksjes fan minsken dy't it spitich fûn dat it horloazje kocht wurde moast. "Dat is ook wel het droevige, maar ik ben er ook niet op gaan aandringen. Ik was blij dat het er weer was. Ik heb er niet lang bij stilgestaan, ik vind het belangrijker om te hebben."