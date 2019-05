'De beul fan Amersfoort' ferbynt twa Friezen

De 96-jierrige Foppe Dupon fertelt syn oarlochsferhaal yn dizze tiid fan it jier in pear kear yn 'e wike oan groepen skoalbern. It ferhaal beslacht in goed jier: fan jannewaris 1944 oant de befrijing yn 1945. Dupon siet yn 1944 ûnderdûkt, omdat er net nei Dútslân woe om te wurkjen foar de Dútsers. Op nijjiersdei doart er it oan om in kuierke te meitsjen. Dat rint ferkeard ôf.