'Mei Douwe' wer mei Douwe

Heeringa sil no earst elke snein it muzykprogramma Mei Douwe presintearre. Wannear't er weromkomt by Op & Ut is noch net bekend.

By de Omrop kamen alle wiken in soad telefoantsjes binnen mei de fraach wannear't Douwe wer te hearren wie. Harkers binne dan ek tige optein dat Douwe werom is.