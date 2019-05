Ut in hûs oan de Simmerdyk yn Burgum is sneontejûn jild stellen. De dieders wisten harsels it hûs yn te praten, mei in saneamde 'babbeltruc'. Yn earste ynstânsje gie it om in frou, letter kamen dêr noch in frou en in man by. Hoefolle jild de dieders stellen ha, is net bekend.