Grutte skipsbrân yn Snits ûnder kontrôle

De brânwacht is sneontejûn manmachtich útriden nei in skipsbrân oan de Hendrik Bulthuiswei yn Snits. It gie om in grutte brân, dy't nei alle gedachten feroarsake is troch in ûntploffing oan board fan it skip. It giet om in elektrysk skip; fanwegen de akkupakketten oan board is it dreech om de brân folslein út te krijen.