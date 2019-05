Skater Ruurd Dijkstra tredde yn Heerde op Holland Cup

Ruurd Dijkstra fan Nijeholtwâlde is sneontejûn tredde wurden op de Holland Cup ynline-skaten yn Heerde. Nei in rap begjin en in moaie oanfal helle er úteinlik alve punten, wat him it tredde plak opsmiet. De Portugees Diogo Marreiros waard earste en it twadde plak wie foar Daniël Nièro út Italië.