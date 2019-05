Beitske Visser fjirde yn earste race W Series op Hockenheimring

De Britske Jamie Chadwick wûn de race. De W Series is opset om de stap nei de Formule 1 makliker te meitsjen foar froulju. By de trainingen fan freed siet Visser der ek al goed by.

W Series

De 24-jierrige Beitske Visser hat in swiere seleksje trochstien om meidwaan te meien yn de W Series. Der steane dit earste seizoen seis races op it programma. Ien dêrfan sil wêze op it TT Sirkwy fan Assen, op 20 july.