Sneonsfuotbal: VV Bûtenpost ferliest thús fan Staphorst, ONS ek ûnderút

Al yn de twadde minút fan de wedstriid kaam Staphorst op foarsprong. In skot fan Mike Reuvers bedarre yn 'e goal. Krekt foar it skoft makke Robin Huisman de Jong hast lyk, mar de bal kaam tsjin de ûnderkant fan de latte. Healwei de twadde helte makke Pim de Jonge dien wurk foar Staphorst mei in kopbal út in frije traap.

Ek ONS ûnderút

Foar ONS Snits wie der sneontemiddei in matich ferlies tsjin Jong FC Grins. De thúsploech koe gjin grutte kânsen kreëarjen. Dochs kaam Jong FC Grins pas let yn de twadde helte op foarsprong. Stuart Ritchie skoarde yn de 79ste minút úteinlik it winnende doelpunt.

Harkemase Boys

Op besite by Achilles '29 yn Groesbeek pakte Harkemase Boys ûnder lieding fan Klaas Schotanus in punt. Schotanus, dy't de opstapte Tieme Klompe it fierdere seizoen ferfangt, seach syn ploech úteinlik 1-1 spylje.

De twa doelpunten foelen yn de twadde helte. Kevin Schmidt sette Achilles mei in kopbal op foarsprong yn de 67ste minút. Lange tiid like it derop dat Harkemase Boys ferlieze soe, mar Berwout Beimers skoarde yn blessueretiid noch: einstân 1-1.