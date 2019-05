Eigen plak foar takomstige brânwacht Aldegea

De tydlike kazerne waard iepene troch boargemaster Jan Rijpstra fan Smellingerlân. Hy ûntbleate in boerd. Op it tydlike plak kinne de brânwachtmeiwurkers oefenje, inoar moetsje en kin de tankspuitauto stald wurde. De iepening wie by de earste teamdei fan it nije korps. Dy is bedoeld om better mei inoar yn 'e kunde te kommen.

It korps yn Aldegea komt der nei in oprop fan de Veiligheidsregio foar frijwilligers. Der melden har rom fjirtich minsken, dêr't nei in seleksje sa'n tritich fan oer bleaune. In grut diel fan har begjint meikoarten mei de oplieding, doel is dat sy in 2021 klear binne.

Mei it nije korps moat it probleem oplost wêze, dat Aldegea net binnen de noarm fan achttjin minuten berikber is fanút besteande brânwachtkazernen.