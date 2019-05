Oprop Kamp Amersfoort bringt bysûndere ferhalen nei boppen

De arrestaasje wie foar Fedde ten Hoeve it begjin fan in reis fan inkelde moannen lâns finzenissen en kampen yn Nederlân. Nei in nacht yn Crackstate op It Hearrenfean brochten de Dútsers him nei de finzenis fan Ljouwert. Fan dêr út waard hy op transport set nei Kamp Vught.

Yn septimber waard Ten Hoeve oerbrocht nei Kamp Amersfoort. Dêr siet hy fjouwer dagen fêst as gizeler. Nei alle gedachten as represaille foar de grutte spoarstaking dy't yn septimber 1944 úteinsette, om sa it treinferkear fan de Dútsers te fersteuren.