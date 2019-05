Mear griente as fleis ite yn in restaurant wurdt hieltyd gewoaner

It plak op de list wie foar Albert Kooy en syn kollega-kok Liudger van der Meer in grutte ferrassing. Van der Meer wist al dat der ien lâns west hie, mar net dat se yn oanmerking komme soene foar de list. "Je witte it nea, it is altyd ôfwachtsjen."

Kooy follet oan: "We hebben met een van de mensen van de organisatie gesproken. Hij was onder de indruk maar dat zegt niets." Dat se no yn de top 100 steane is in moaie befêstiging. Van der Meer: "Je witte sels al dat je in goed produkt meitsje. Mar dat it no sa befêstige wurdt is in grut komplimint."

80 prosint griente op it boerd

Al sûnt 2012 stiet griente sintraal by Wannee. Kooy is dêrmei begûn om't hy begûn nei te tinken oer de takomst fan it iten sieden. "Je weet dat je niet zo door kunt gaan met het gebruiken van dierlijke producten. Dus zijn we uitgegaan van 80 procent groente en 20 procent vlees of vis. Dan is groente dus geen garnituur meer, maar dat stukje vlees." Dêr seagen de gasten earst wol núver fan op. Mar stadich oan wurdt it mear wurdearre. Kooy: "Het begint nu een richtlijn te worden in de keuken. De uitdaging is nu dan ook om dat stukje groente net zo lekker, zo niet lekkerder te maken dan een vlees- of visgerecht."