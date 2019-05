"Sollisitearje net allinnich, mar as groep kollega's"

Kollega's binne tige wichtich foar in goeie wurksfear, en wille yn it wurk. In goeie baas wit soks. Mar as je sollisitearje witte je net mei hokker minsken je komme te wurkjen as je de baan krije. Om derfoar te soargjen dat sollisitanten der wis fan binne dat se moaie kollega's krije, freget Damstra Intallatietechniek om as groep kollega's te sollisitearjen.