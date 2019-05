LIVE: Befrijingsdei mei it Noardewyn Live poadium

Fier de frijheid op 5 maaie yn Ljouwert mei Omrop Fryslân! Yn de Arendstuin yn Ljouwert stiet it Noardewyn Live poadium fan Omrop Fryslân. En dat poadium is mega, want it is dit jier beneamd as twadde haadpoadium op it Bevrijdingsfestival Fryslân. Under oaren Elske DeWall, The Bounty Hunters, Joost en De Doelleazen sette it Noardewyn Live poadium op 'e kop.