Cambuurkeeper Mous blessearre it fjild ôf: "Ik hoop dat ik net op tijd ben uitgestapt"

Cambuur kaam yn blessueretiid sels noch op 2-3, maar de goal van Andrejs Ciganiks waard fanwegen bûtenspul ôfkard. De arbitraazje hie it lykwols by it ferkearde ein en dus hienen de Ljouwerters eins winne moatten, sa seach ek trainer René Hake. "Op basis van de beelden wel. En op basis van het spel in de tweede helft ook, maar niet op basis van de eerste helft. Maar dat telt niet", seit Hake.

"De wedstrijd loopt zoals die loopt. We speelden een hele moeilijke eerste helft, waarin we denk ik terecht achter staan. Hoewel we daarin ook een aantal goede momenten hadden om een goal te maken, maar we hadden er ook drie of vier tegen kunnen krijgen, dus daarin worden we ook gespaard. Na de rust heb ik een ander Cambuur gezien, dat wel agressief speelde en naar voren wilde spelen. Dat vind ik wel een groot verschil met de eerste helft en dat mag ons in de andere wedstrijden niet gebeuren."

Cambuur nimt it yn de earste ronde fan de play-offs op tsjin Almere City FC. De Ljouwerters ferlearen dit seizoen twa kear fan dy ploech. Neffens Hake binne de play-offs lykwols wedstriden dy't op harsels steane. "Het gaat niet over een langere periode. Het gaat nu over twee wedstrijden waarin je het moet beslissen om naar de volgende ronde te gaan", sa seit Hake.