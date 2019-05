Cambuur pakt yn slotminuten punt tsjin Twente en treft yn play-offs Almere City

Blessuere Mous

Cambuur krige yn de twadde helte mei it each op de play-offs noch in grutte tsjinfaller te ferwurkjen. Yn de 78e minút gie slútpost Mous nammentlik nei de grûn mei in blessuere oan syn boppeskonk. De grutte útblinker fan dit seizoen by de Ljouwerters koe net fierder en waard ferfongen troch Pieter Bos fan Bûtenpost. Hy koe direkt fan wearde wêze foar Cambuur, want daliks nei de wiksel kaam âld-SC Hearrenfeanspiler Oussama Assaidi allinnich op him ôf. Under mear it flugge útkommen fan Bos soarge derfoar dat de oanfaller neist skeat.

Yn de 89e minút makke oanfierder Robbert Schilder der tsjin syn âlde klup mei in skot fan grutte ôfstân der noch 2-1 fan. Cambuur kaam yn de blessueretiid sels noch op likense hichte troch in goal fan Nigel Robertha. Ciganiks like der efkes letter sels noch 2-3 fan te meitsjen, mar syn goal waard troch de arbitraazje onterjochte ôfkard fanwegen bûtenspul. It lêste duel fan it reguliere seizoen fan Cambuur einige hjirtroch úteinlik yn 2-2.

Play-offs

No't de reguliere kompetysje derop sit, wit Cambuur ek wa't de tsjinstanner wurdt yn de play-offs om promoasje nei de earedifyzje. De Ljouwerters binne op it tsiende plak einige en dat bestjut dat nûmer seis Almere City FC de tsjinstanner wurde sil yn de earste ronde. Cambuur spilet nije wike freed earst thús, wêrnei't op tiisdei 14 maaie de return yn it Yanmar Stadion yn Almere spile wurdt.