FIDEO: Wat bringt ús it skûtsjesilen yn 2019?

Mei de winterske foarsizzingen liket de simmer noch fier fuort, mar foardat je mei de eagen knipperje kinne, is it safier. Dat witte de skûtsjesilers ek en dus wurdt der alwer drok traind. Wat sil 2019 ús bringe en wat is de erfenis fan 2018? Oan tafel yn Fryslân Hjoed skoden IFKS-kampioen Geale Tadema fan It Doarp Eastermar, hast SKS-kampioen Sytze Brouwer fan Hearrenfean en ús skûtsjesylanalist Eelke Dijkstra oan om oer it nije skûtsjesylseizoen te praten.