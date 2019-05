Shared space: te gefaarlik of noch efkes oan wenne?

Twa krúspunten yn Damwâld en it Blokhús- en Stasjonsplein yn Ljouwert fiere de list fan meast melde situaasjes oan. Op al dizze plakken is der sprake fan in shared space. De measte melders stelle dat dizze plakken foar fytsers likegoed gefaarlik binne as foar automobilisten. De plakken wurde omskreaun as ûnoersichtlik en ûndúdlik troch it ûntbrekken fan buorden en regels.

Reaksjes

Een sjogger skriuwt oer it krúspunt Haadwei-Thiedamawei yn Damwâld: "Nei it fuortheljen fan de rotonde is it der net better op wurden. Der wurdt fierstente hurd riden troch auto's, bussen, etc. Minsken witte net wa't der foarrang hat. Auto's, fytsers, fuotgongers... Sa no en dan komme se fan alle kanten."

In oar: "It wie in rotonde dêr't neat gefaarliks oan wie. Mar no is it ferskriklik en stiet eltsenien op elkoar te wachtsjen."