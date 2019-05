Fan brieven oant in tosk fan in fersetsman, ynleverdei sukses

Freed kaam der ek guod fan twa oare fersetsstriders binnen: Lolle Rondaan en Gerrit Schuil. Rondaan kaam uit Bitgum en wie fersein mei in famke. De dochter fan dizze frou, Barbara Nijman kaam by Tresoar in ôfskiedsbrief ynleverjen. Yn har ferhaal is ek de ûnderfining fan Tresoar te herkennen. Want as twadde generaasje bringt se no it guod nei Tresoar, wylst se it ûnderwerp sels nea mei har mem bepraat hat, want dat wie in te pynlik ûnderwerp.

Miskien wol it opfallendste stik oarlochsskiednis dat dit jier by Tresoar binnenbrocht is, is in tosk. It is de tosk fan fersetsstrider Gerrit Schuil, weromfûn yn in massagrêf, en nei Tresoar brocht troch de neef fan de fersetsstrider.

Al it guod dat freed ynbrocht is, sil goed besjoen wurde troch saakkundigen. Om dêrnei yn oerlis mei de famylje in plakje te krijen by ien fan de dielnimmende ynstânsjes.