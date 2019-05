Slim ûngelok by brêge Sudergoawei Warkum

It ûngelok barde tusken de brêge yn de Sudergoawei en de rotonde. Under oare in traumahelikopter, trije ambulânses en de brânwacht wiene oanwêzich om de slachtoffers by te stean. De dyk tusken de brêge ne de rotonde wie in skoft ticht foar ferkear fanwegen de helpferliening en it ûndersyk. Auto's moasten omride troch Warkum hinne, mar de dyk is no wer frij.

It is ûndúdlik hoe't it ûngelok barre koe en hoe't de slachtoffers der oan ta binne.