"Finansjeel wanbelied oarsaak problemen frouljusfuotbal Hearrenfean"

It petear mei Osinga begjint mei de fraach wat de ferslachjouwer mei dizze fragen wol. "Want ik wol fierder gjinien skea tabringe. Dêr ha ik gjin nocht yn." Osinga is yn novimber ophâlden, om't hy seach dat der fierstente folle jild útjûn waard. "We begûnen it seizoen al mei 35.000 euro negatyf eigen fermogen. Mar oan it begjin fan it seizoen seach ik yn ien kear dat der bûten my om jild útjûn waard. Wat eins hielendal net koe, want it jild wie der net."

Dossier trainersstêf

Roeland ten Berge wurdt yn augustus 2017 oansteld as nije coach voor 11 moannen, 25 oeren de wike en in 'marktconform salaris'. Omdat de KNVB de opliedingen desintralisearre wol, wurdt Hearrenfean frege om ek te begjinnen mei in belofteteam, in ûnder de 6 en ûnder de 14 team. Dêrom wurdt it kontrakt ferlinge nei 12 moannen en 30 oeren per wike. Ek de oanstelling fan assistint-trainer Anouk Bruil wurdt útwreide.

Dit is allegear yn de begrutting fan seizoen 18/19 opnaam. Yn septimber docht lykwols bliken dat bûten de ponghâlder om in heger salaris mei Ten Berge ôfsprutsen is. "Ik krige de faktuer tastjoerd fan Sport Fryslân. Dy regelje de útbetelling foar de coaches. Ik wie mei fakânsje en doe't ik weromkaam, wiene der ferskate ôfspraken makke. Ik seach de faktuer en skrok. Dit wie tsjin de ôfspraken yn. Earst joech de foarsitter noch oan dat it wierskynlik om in flater gie, mar yn oktober kaam der wer in te hege faktuer."

Osinga kiest derfoar om it oan de coach foar te lizzen. "Mar dy seit dat hy dit ôfsprutsen hat mei Froukje (Hofma, foarsitter, red.). Tsja, dan hâldt it foar my ek op. Doe ha ik ek besletten op te hâlden."

"Oan de ein fan it seizoen kaam it berjocht fan Froukje dat se ophâlde wolle mei Jan Schulting, de trainer. Dat oerfoel my wat en boppedat like my dat gjin goed idee." De stichting hie op dat momint al te krijen mei finansjele swierrichheden, wêrûnder bydragen fan Hearrenfean en Univé dy't troch de helte giene, fan 80.000 nei 40.000 euro.

"Dus it like my finansjeel ek net hândich, mar Froukje stie derop. Der folge in stimmerij, wêrnei't fjouwer foar it ûntslach fan Schulting stimden en trije foar it bliuwen. Doe haw ik de konklúzje lutsen dat ik sa net fierder wol."