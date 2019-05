Iepenbier Ministearje giet oer ta ferfolging fan Dokkumer kopskoppers

In ynsidint yn de Keningsnacht op de Merk yn Dokkum, wêrby't in jonge fûl tsjin de holle skopt waard, krijt noch in juridysk sturtsje. De plysje en it Iepenbier Ministearje fine it ynsidint sa slim dat besletten is om ta ferfolging oer te gean. En dat wylst der gjin oanjefte leit fan it slachtoffer.